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Экономика

17:27

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

экономика власть

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Правительство одобрило решение купить акции Сбербанка у Банка России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает "Интерфакс".

Рассмотрение соответствующего законопроекта запланировано на 13 февраля. Мишустин также обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом дальнейшие планы организации.

"Для нас вчера был очень важный день. Было официально объявлено о начале процедуры продажи наших акций – 50 процентов плюс 1 акция – от Центрального банка правительству. Мы долго готовили это событие", – заявил Греф.

По словам главы Сбербанка, акции кредитной организации выросли почти на 1 процент, более чем на 2 процента выросли привилегированные акции. Кроме того, он уточнил, что уже разработан порядок взаимодействия между правительством и Центробанком по формированию новых органов управления.

Акции Сбербанка будут переданы в Фонд национального благосостояния. Данное решение поспособствует высокой доходности ФНБ. Кроме того, выкуп акций правительством – это один из шагов по созданию цифровой платформы государства на основе электронных сервисов банка.

Предполагается, что принятие документа устранит существующий конфликт интересов, поскольку ЦБ совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа.

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