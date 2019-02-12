Первую ипотечную сделку с электронной закладной провели в ВТБ

ВТБ впервые использовал электронную закладную при оформлении ипотечного кредита. Пакет необходимых документов банк направил в Росреестр, а затем выпустил и зарегистрировал закладную.
По словам руководителя департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгения Дячкина, после выпуска электронную бумагу передали в ВТБ Специализированный депозитарий для учета и хранения.
В первом полугодии 2019 года банк намерен масштабировать пилотный проект по оформлению ипотечных сделок с электронными закладными на Москву, Казань, Тюмень и Уфу. Документы будут удостоверяться цифровыми подписями участников сделки. Дячкин назвал это серьезным шагом к цифровизации ипотеки. Он подчеркнул, что такой механизм упростит проведение сделок, а затем и вовсе позволит перейти на цифровой формат выпуска и хранения закладных.
"Планируем, что после тиражирования проекта на всю сеть, уже к концу года мы технически сможем проводить ипотечные сделки полностью в онлайн-формате", – добавил глава департамента ипотечного кредитования.
Как уточнил гендиректор ВТБ Специализированный депозитарий Илья Фомичев, при реализации проекта была задействована система электронного взаимодействия. Ожидается, что в будущем переход к бумагам в электронном виде позволит исключить необходимость хранения документарных закладных.
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