Минобороны РФ освободили от отчетов об управлении госимуществом на время СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Правительство России освободило министерство обороны от предоставления отчетов об управлении государственным имуществом во время проведения спецоперации на Украине. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Установить, что в период проведения СВО Минобороны не осуществляет размещение в системе "Управление" отчетности об эффективности управления и распоряжения госимуществом, предусмотренной пунктом 2 распоряжения правительства РФ от 12 октября 2020 года № 2645-р", – отмечается в документе.

Также, как следует из документа, оборонное ведомство может не отправлять в министерство финансов результаты анализа отчетности.

Ранее в кабмине заявили, что вопросы комплектования личного состава Вооруженных сил РФ полевой формой и военной экипировкой решены, а производственные графики по выпуску техники выполняются с опережением.

Уточнялось, что на развитие производственных мощностей оборонного заказа и поставок необходимой продукции выделяется существенное финансирование. Так, задействовано свыше 360 предприятий и 520 тысяч сотрудников, в эксплуатацию ввели примерно 37 тысяч единиц различного оборудования.