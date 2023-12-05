В кабмине РФ заявили, что вопросы комплектования личного состава формой решены

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вопросы комплектования личного состава Вооруженных сил (ВС) РФ полевой формой и военной экипировкой решены, производственные графики по выпуску техники выполняются с опережением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Уточняется, что на развитие производственных мощностей оборонного заказа и поставок необходимой продукции выделяется существенное финансирование. На данный момент задействовано свыше 360 предприятий, также в эксплуатацию ввели примерно 37 тысяч единиц различного оборудования, привлекли около 520 тысяч сотрудников.

Мишустин заявил, что за 11 месяцев количество выпускаемых изделий значительно выросло. Более чем пятикратный рост зафиксирован по средствам поражения радиоэлектронной борьбы, разведки, по технике связи. В три раза – по бронетанковому вооружению, в два – по БПЛА и авиационной технике, по автомобилям – почти втрое.

По его словам, необходимо не сбавлять темп обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, строго выполнять установленные сроки.

"У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая и снаряжение, и оборонительную инфраструктуру", – подчеркнул он в ходе заседания Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

Уточняется, что тысячи инженерных сооружений уже построены по всей линии размещения войск.

Мишустин добавил, что также нужно постоянно следить за предоставлением соцподдержки участникам спецоперации и их семьям. По его мнению, особое внимание стоит уделять своевременному финансированию данной сферы.

Ранее российский кабмин ввел правила выплаты страховки для добровольцев в ВС РФ. Согласно документу, страховые компенсации будут выплачиваться в случае гибели добровольца, получения им ранения, травмы или контузии. Кроме того, выплаты будут предоставлены в том случае, если доброволец стал инвалидом.

До этого думский депутат Евгений Федоров выступил с идеей увеличить налоговые вычеты на детей для работающих россиян, чьи супруги участвуют в СВО. Он напомнил, что сейчас все участники спецоперации на Украине и члены их семей освобождены от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) с безвозмездно получаемых выплат и материальной помощи.

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