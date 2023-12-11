Абу-Даби стал новым местом притяжения миллиардеров – СМИ

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Столица ОАЭ Абу-Даби стала новым "приютом" для миллиардеров. С 2017 года число зарегистрированных фирм там увеличилось более чем в 100 раз. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что популярным регион делают конфиденциальность, гарантии защиты активов, налоговые преимущества, в частности, возможность извлекать выгоду из соглашений ОАЭ об избежании двойного налогообложения. Между тем популярность Каймановых и Британских Виргинских островов снижается.

По данным агентства, в Абу-Даби переехали основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио и бывший гендиректор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао.

Ранее Владимир Путин прибыл с визитом в Абу-Даби на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Перед переговорами лидеры двух стран прослушали национальные гимны РФ и ОАЭ, а затем сфотографировались.

В ходе переговоров глава РФ отметил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень. В частности, по словам президента РФ, в 2022 году товарооборот между странами вырос более чем на 67%, а в текущем году может увеличиться еще больше.

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