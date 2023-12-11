Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники столичных организаций смогут повысить уровень финансовой грамотности прямо на рабочих местах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятия проводят эксперты центра финансовой грамотности Москвы при департаменте финансов совместно с партнерами, рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее информации, специалисты расскажут о мошенничестве, защите прав потребителей, основах инвестирования, кредитования, налогообложения, управлении личным бюджетом, кибербезопасности, воспитании финансово грамотных детей, мерах господдержки при покупке жилья и другом.

Уточняется, что организации могут выбирать интересующие их темы, регулярность встреч и удобный формат. Занятия будут проводиться очно и дистанционно.

На сайте добавили, что первые две встречи в рамках нового проекта уже состоялись. Так, сотрудникам Объединения культурных центров СЗАО рассказали о видах и способах получения налоговых вычетов.

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