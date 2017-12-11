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Экономика

11 декабря, 10:58

Ростех намерен продать 26% акций "Калашникова" в начале 2018 года

экономика безопасность

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Госкорпорация Ростех намерена продать 26 процентов минус одна акция концерна "Калашников" в начале 2018 года. Покупателями выступят гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко и "Трансмашхолдинг", которые контролируют 49 процентов акций концерна, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

По его словам, решение уже есть, "сейчас выйдет распоряжение правительства", передает ТАСС.

На вопрос о будущей структуре капитала "Калашникова", Чемезов ответил, что "владельцем будет Криворучко". "Они (Криворучко и Трансмашхолдинг") владельцы, они выступят покупателями (пакета 26 процентов минус 1 акция концерна)", – сказал Чемезов.

Концерн "Калашников" – крупнейший российский производитель стрелкового оружия. Продукция включает в себя охотничьи ружья, станки, спортивные винтовки. В настоящее время 51 процент акций концерна принадлежит госкорпорации Ростех, а 49 процентов – частным инвесторам.

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