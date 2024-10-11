Москва сэкономила 17,6 миллиарда рублей на экспертизе цен в госзакупках

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В течение 9 месяцев 2024 года Москве удалось сэкономить 17,6 миллиарда рублей за счет технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)), которые заключаются для нужд столичных заказчиков в системе госзакупок.

Экспертиза НМЦ представляет собой механизм, который дает городу возможность сокращать расходы бюджета, а также формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен, объяснила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По прошествии 9 месяцев эксперты успели выдать 1,8 тысячи заключений. При этом заявленная сумма закупок составила 775,6 миллиарда рублей, приводит ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Проведением данной экспертизы занимается возглавляемый Багреевой департамент. При этом исключение составляют закупки по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, а также сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам.

Экспертиза цен становится действенным инструментом оптимизации бюджетных расходов. Проверка достоверности определения начальной максимальной цены организуется для контрактов, сумма которых превышает 30 миллионов рублей. При этом закупка должна проводиться в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Кроме того, проверка распространяется на договоры с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше при закупке по Федеральному закону № 223-ФЗ.

Ранее в Москве был утвержден прогноз социально-экономического развития столицы на 2025–2027 годы. Он отражает комплексную оценку основных факторов и показателей социально-экономического развития города с учетом внутренних и внешних условий.

