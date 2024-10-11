РБК: Минпромторг предложил ввести запрет взыскания "меченых" денег оборонных заводов

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Министерство промышленности и торговли разработало законопроект, который запрещает принудительное взыскание средств с предприятий оборонного сектора, полученных из бюджета в виде субсидий на гособоронзаказ и хранящихся на специальных счетах Промсвязьбанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

"Предусматривается возможность нераспространения отдельных положений законодательства в отношении средств субсидий, предоставленных организациям оборонно-промышленного комплекса", – говорится в кратком описании законопроекта.

Задача документа – уменьшить вероятность того, что контракты по гособоронзаказу не будут выполнены из-за недостатка средств после их списания.

По информации от источника, комиссия по законодательной деятельности дала свое одобрение. Другой источник добавил, что документ будет одобрен правительством и затем передан в Госдуму.

В соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 года, списание средств с отдельных специальных счетов, открытых оборонными предприятиями, возможно при использовании исполнительных документов в нескольких ситуациях: выплата заработной платы работникам, заключившим трудовой договор, или предоставление им выходных пособий; взыскание средств в пользу РФ; перевод денег для компенсации ущерба, нанесенного жизни или здоровью.

В ведомстве заявили, что изменения в законодательстве направлены на защиту "целевых бюджетных ассигнований, выделенных в рамках определенных субсидий", которые могут быть использованы в рамках гособоронзаказа, от возможных санкций со стороны исполнительной власти.

Представитель "Роскосмоса" сообщил, что поправки требуются, однако прецедентов списания, из-за которых были сорваны сроки поставок продукции ракетно-космической отрасли, не было.

В свою очередь, "Ростех" отметил, что госкорпорация содействует проектам, которые способствуют бесперебойной деятельности предприятий оборонной промышленности.

Однако в корпорациях не разглашают информацию о том, какие организации используют специальные счета. Представитель одной из компаний сообщил о нескольких случаях, когда средства списывались со специальных счетов.

"Например, у предприятия накапливалась недельная задолженность по выплатам во внебюджетные фонды. Орган власти выписывает инкассовое поручение, получив которое банк производит списание со спецсчета в безакцептном порядке", – пояснил он.

Адвокат Николай Титов утверждает, что для списания средств необходимо предоставить в банк, имеющий право на осуществление подобных операций, судебное решение, например, о взыскании задолженности по налогам.

По мнению директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, в условиях конфликта с Украиной необходимо пересмотреть систему управления оборонно-промышленным комплексом и процессом закупок вооружений.

В условиях санкционного давления некоторые предприятия оборонной промышленности столкнулись с проблемой невозможности экспорта своей продукции из-за отказа зарубежных партнеров, на которых оказывается "беспрецедентное давление" со стороны западных государств, считает он.

При этом законопроект не затронет возможность возвращать средства государству, так как в этом случае получатель лишится важнейшего стимула исполнения обязательств перед заказчиком, считает юрист Анна Барабаш.

"Использовать средства на отдельных счетах для таких нужд возможно только в отсутствие прочих источников погашения задолженности перед сотрудниками. Такая ситуация может наступить только при крайне неблагоприятном финансовом состоянии предприятия, что в свою очередь предполагает, что у такого предприятия нет действующего контракта", – заключила она.

Ранее Владимир Путин отметил, что российские ноу-хау в области вооружений, не имеющие аналогов, показали свою эффективность на поле боя. По его словам, работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции. При этом специалисты постоянно совершенствуют их базовые характеристики.