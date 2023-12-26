Предприятия ОПК нарастили выпуск самого востребованного для СВО оружия – Шойгу

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Заводы оборонно-промышленного комплекса России в несколько раз увеличили производство наиболее востребованных средств поражения и оружия для бесперебойного снабжения ВС РФ. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал на совещании с руководством российской армии.

"Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, многие перешли на круглосуточный режим работы", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Шойгу добавил, что специалисты ОПК бросили вызов военно-техническому потенциалу западных государств.

Ранее стало известно, что "Ростех" передал Вооруженным силам России первую партию новейших 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Мальва". В госкорпорации уточнили, что артустановка отличается мобильностью, а также способна автоматизированно проводить стрельбу всеми типами боеприпасов.

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