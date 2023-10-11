Польская ассоциация пожаловалась на дешевый пластик из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большие объемы "первичного" пластика импортируются из России в Польшу, из-за чего отраслевые эксперты бьют тревогу. Об этом пишет Interia.

Отмечается, что российский пластик попадает на польский рынок, несмотря на эмбарго на сырье из РФ, которое действует практически во всех странах Европы. Здесь он является более дешевой альтернативой пластику польского производства, особенно переработанному.

По информации ассоциации "Польский рециклинг", с начала конфликта на Украине почти 40% предприятий, которые являются членами этой организации, столкнулись на рынке с дешевым первичным сырьем из России.

Между тем потребность в пластмассе в Польше составляет 7,5% всего спроса Евросоюза (ЕС), это около четырех миллионов тонн в год. В ассоциации назвали подобные цифры "ужасными", учитывая, что большинство государств – членов ЕС стараются пропагандировать рециклинг и ограничить использование пластика.

Глава "Польского рециклинга" Шимон Дзяк-Чекан сказал, что это "трагическая ситуация". По его мнению, Польша продолжает наращивать объемы пластиковых изделий в окружающей среде вместо того, чтобы соблюдать стандарты ЕС и ограничивать их количество.

"Дешевый первичный пластик из России и с Ближнего Востока, часто ввозимый к нам посредниками, наводняет нашу страну, где и так уже течет мощная река отходов, с которыми необходимо что-то делать", – добавил он.

Уточняется, что еще одной проблемой являются налоги. Варшава платит "пластиковый налог" за присутствие на рынке переработанных пластмасс. По информации Минфина Польши, страна заплатила 1,69 миллиардов злотых (почти 400 миллионов долларов) этого налога из бюджета в 2021 году.

Эксперты подчеркивают, что в прошедшем году сумма могла превысить два миллиарда злотых (свыше 460 миллионов долларов).

Кроме того, МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на острове Лампедуза в Италии. По словам замглавы министерства Аркадиуша Мулярчика, российская сторона якобы нацелена на "дестабилизацию ситуации".

Ранее в СМИ сообщалось, что ненависть к России у Польши превышает любовь к своей стране, что наносит урон государственной экономике. Отмечалось, что нынешняя политика страны строится на том, чтобы доказать, кто больше любит США и презирает Россию.

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