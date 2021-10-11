Боррель заявил, что ЕС потребуется больше российского газа

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Брюсселю могут понадобиться дополнительные объемы российского газа, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.
По мнению дипломата, так Москва пытается решить вопрос с сертификацией газопровода в свою пользу.
Он также признал, что у Евросоюза еще есть нужда в топливе из РФ. Боррель добавил, что в такой ситуации его понадобится больше, чем прописано в контракте.
"Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. А проблема газоснабжения имеет геополитическое значение", – сказал Боррель.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил об улучшении ситуации на рынке нефти и восстановлении баланса спроса и предложения.
Однако, по его словам, существуют риски из-за распространения коронавируса. Новак отметил, что в четвертом квартале 2021 года ожидается традиционное снижение спроса на нефть.
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