Боррель заявил, что ЕС потребуется больше российского газа

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Брюсселю могут понадобиться дополнительные объемы российского газа, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.

По мнению дипломата, так Москва пытается решить вопрос с сертификацией газопровода в свою пользу.

Он также признал, что у Евросоюза еще есть нужда в топливе из РФ. Боррель добавил, что в такой ситуации его понадобится больше, чем прописано в контракте.

"Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. А проблема газоснабжения имеет геополитическое значение", – сказал Боррель.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил об улучшении ситуации на рынке нефти и восстановлении баланса спроса и предложения.

Однако, по его словам, существуют риски из-за распространения коронавируса. Новак отметил, что в четвертом квартале 2021 года ожидается традиционное снижение спроса на нефть.

