Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Никита Симонов

Курс доллара упал до 95 рублей впервые с конца августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 19:00 по московскому времени, доллар упал на 2,7 рубля, до 95,08 рубля, в последнюю минуту торгов он снижался до 95 рублей ровно. Курс евро составил 102,50 рубля (падение на 2,3 рубля). Юань подешевел на 25 копеек, до 13,02 рубля.

Ранее американская валюта снизилась на 1,88% и составила 95,95 рубля, курс евро достигнул отметки в 102,96 рубля, упав на 1,75%, юань составил 13,11 рубля (падение на 1,16%).

Утром в понедельник, 11 сентября, рубль нарастил силы по отношению к иностранным валютам. Так, к 07:50 по московскому времени доллар упал на 82 копейки, до 96,97 рубля, евро торговался на уровне 104,08 рубля, упав тем самым на 72 копейки. Юань же зафиксировался на отметке в 13,27 рубля.

"Деньги 24": почему рубль снова начал слабеть