Курс доллара упал ниже 96 рублей, евро – ниже 103 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 96 рублей впервые с 1 сентября, а европейская валюта упала ниже 103 рублей впервые с 28 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Американская валюта на 16:09 по московскому времени снизилась на 1,88% и составила 95,95 рубля, курс евро упал на 1,75%, достигнув отметки в 102,96 рубля, юань опустился на 1,16% и составил 13,11 рубля.

Утром в понедельник, 11 сентября, рубль нарастил силы по отношению к иностранным валютам. Так, к 07:50 по московскому времени доллар упал на 82 копейки, до 96,97 рубля, евро – на 72 копейки, до 104,08 рубля. Юань же зафиксировался на отметке в 13,27 рубля.

Выступая на Восточном экономическом форуме, помощник президента РФ Максим Орешкин рассказал, что курс рубля будет более стабильным на среднесрочном горизонте. По его словам, он может изменяться как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления.

Ранее Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2024 года. Для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2023-го, сохранится лимит на снятие средств в сумме остатка на 00:00 по московскому времени указанной даты.

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