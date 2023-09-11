Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 97 рублей

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Рубль вновь закрепился по отношению к иностранным валютам. Утром в понедельник доллар упал ниже 97 рублей впервые с 5 сентября, евро опустился до 104 рублей, следует из данных Мосбиржи.

Курс американской валюты на 07:50 по московскому времени упал на 82 копейки, до 96,97 рубля, европейской – на 72 копейки, до 104,08 рубля. Юань, в свою очередь, остался на отметке в 13,27 рубля.

Ранее Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2024 года. Для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2023-го, сохранится лимит на снятие средств в сумме остатка на 00:00 по московскому времени указанной даты.

Между тем Росстат выяснил, что соотношение доходов россиян с величиной прожиточного минимума составило 332,5% по итогам второго квартала 2023 года. Результат демонстрирует покупательную способность населения.

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