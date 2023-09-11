В РСПП прокомментировали процесс национализации

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Государственный курс на национализацию частных активов может стать причиной несправедливости в отношении их собственников и передаче имущества в руки "правильных" людей. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

По его мнению, стабильность сейчас важнее, чем второстепенные основания для национализации активов действующих собственников. Помимо этого, сам процесс несет ряд негативных последствий. Шохин напомнил ошибку в приватизации в 1990-е годы, когда в выигрышном положении оказался тот, кто "откэшился", а в худшем – финальный собственник.

Он уточнил, что в подобных делах есть проблема со сроком давности, который отсчитывается не от самого события, случившегося в 90-х годах, а с момента, когда открылись новые обстоятельства. Подобное трактование специалист считает странным. Также имеются вопросы относительно новых собственников национализированных активов, продолжил Шохин.

"Если какой-то актив переходит в госсобственность – куда он девается? Передается в доверительное управление правильным людям, "хорошим" предпринимателям из какого-то круга? Или же на приватизацию выставляется?" – задался он вопросом.

По его данным, многие члены РСПП выступали за массовую приватизацию, в том числе имея в виду поддержку бюджета. Если бы Генпрокуратура создавала некий актив для приватизации, то это можно было бы обсуждать, но это в любом случае не лучший способ решения вопроса, подвел эксперт итог.

Глава РСПП отметил, что крупный бизнес "плохо реагирует" на сообщения о планах национализации, потому что "никто не знает, кто в очереди может быть следующим".

Ранее депутаты Госсовета Крыма проголосовали за расширение перечня национализированного имущества иностранных граждан и государств. В список вошли еще 57 объектов собственности, принадлежащих украинским чиновникам и олигархам. Среди них – квартира супруги Владимира Зеленского, которая находится в Ялте.

Кроме того, правительство Республики Крым планировало выставить на торги недвижимость бывшего президента Украины Петра Порошенко, которая попала в список национализированного имущества.

Госсовет Крыма национализирует квартиру Зеленского – Аксенов