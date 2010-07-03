В Германии призвали вдвое сократить мощность "Газпрома" по OPAL

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В Германии заявили, что российская энергетическая компания "Газпром" должна вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда ЕС, сообщает РИА Новости.

Накануне суд в Брюсселе отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL. Из-за регуляторных ограничений принимающий газ из "Северного потока" в Германии объект долгое время был загружен не полностью. В 2016 году ЕК одобрила расширение доступа "Газпрома" к OPAL. Но рассмотрев по требованию Польши данное решение, суд посчитал, что оно было принято с нарушением принципа энергетической солидарности.

В Госдуме расценивают решение суда ЕС как политически мотивированное.

"Это проявление политики двойных стандартов, и то, что в нее втягивают призванные быть независимыми европейские судебные инстанции, огорчает", – рассказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что из-за сложившей ситуации энергетическая безопасность Европы может оказаться под угрозой.

В 2018 году ВТО поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его третьего энергопакета. В частности, организация признала неправомерными ограничения поставок газа по газопроводу OPAL. При этом ВТО не согласилась с возражениями против разделения добычи и транспортировки газа. Третий энергопакет подразумевает, что собственниками магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей. Эти требования создавали препятствия для строительства "Южного потока" по дну Черного моря в Болгарию.

