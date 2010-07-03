В Германии призвали вдвое сократить мощность "Газпрома" по OPAL

17:59
17:59
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/EPA/STEFAN SAUER
В Германии заявили, что российская энергетическая компания "Газпром" должна вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда ЕС, сообщает РИА Новости.
Накануне суд в Брюсселе отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL. Из-за регуляторных ограничений принимающий газ из "Северного потока" в Германии объект долгое время был загружен не полностью. В 2016 году ЕК одобрила расширение доступа "Газпрома" к OPAL. Но рассмотрев по требованию Польши данное решение, суд посчитал, что оно было принято с нарушением принципа энергетической солидарности.
В Госдуме расценивают решение суда ЕС как политически мотивированное.
"Это проявление политики двойных стандартов, и то, что в нее втягивают призванные быть независимыми европейские судебные инстанции, огорчает", – рассказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что из-за сложившей ситуации энергетическая безопасность Европы может оказаться под угрозой.
В 2018 году ВТО поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его третьего энергопакета. В частности, организация признала неправомерными ограничения поставок газа по газопроводу OPAL. При этом ВТО не согласилась с возражениями против разделения добычи и транспортировки газа. Третий энергопакет подразумевает, что собственниками магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей. Эти требования создавали препятствия для строительства "Южного потока" по дну Черного моря в Болгарию.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: