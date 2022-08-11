Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро превысил 63 рубля. Такого показателя валюта достигла впервые с 1 августа. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 16:54 евро вырос на 0,41% – до 63,01 рубля. К 17:02 курс замедлил рост и составил 62,85 рубля.

Ранее сообщалось, что граждане в июле купили валюту на рекордные 237,1 миллиарда рублей на Московской бирже. При этом в июне сумма покупок составляла 176,1 миллиарда. В ЦБ РФ отметили, что июльский объем стал рекордным для категории физлиц.

