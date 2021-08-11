Крупные российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню

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По состоянию на 10 августа индекс FRG100, который отражает доходность сберегательных продуктов сроком до одного года 54 российских банков, достиг отметки 5,4% годовых, что соответствует показателям конца 2019 года. Об этом сообщает РБК.

В конце июля Центробанк поднял ключевую ставку до 6,5%, однако некоторые финансовые организации предугадали ужесточение денежно-кредитной политики, поэтому заранее увеличили доходность по своим финансовым продуктам. Так, некоторые банки готовы предложить доходность по депозитам на уровне 7,5–8% при соблюдении некоторых условий: минимальный срок вклада может начинаться от двух лет либо промопериод действует только первые три месяца.

Например, Альфа-Банк с 10 августа поднял доходность по рублевому депозиту до 6,17%, при этом если средства разместить на срок от трех лет, то ставка составит 7,5%. Между тем Московский кредитный банк предлагает своим клиентам до 8% доходности по вкладу "МКБ.Практичный". А ВТБ с 11 августа поднимает до 7,5% ставку по двум вкладам из своей линейки.

Ранее ЦБ выбрал 12 банков для тестирования системы цифрового рубля. Оно стартует в январе 2022 года и будет проходить в несколько этапов в течение всего года.

В первую пилотную группу включены "Ак Барс", Альфа-Банк, "Дом.РФ", ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, "Союз" и Транскапиталбанк. Они опробуют эмиссию цифрового рубля и ряд других операций.

