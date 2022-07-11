Более 33 тысяч новых рабочих мест создадут в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Благодаря инвесторам в столице будет создано свыше 33 тысяч новых рабочих мест, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Реализация проектов позволит создать свыше 33 тысяч рабочих мест. Более половины из них – 24,5 тысячи – появится на офисно-деловых объектах, в сфере торговли и общепита. На современных производствах и в технопарках смогут трудоустроиться почти восемь тысяч человек. Оставшиеся вакансии будут открыты в социальных учреждениях", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.
Он отметил, что столицей было заключено 22 соглашения, общий объем вложений по которым составил более 92 миллиардов рублей.
Уточняется, что в рамках программы будут возведены 8 деловых центров, 7 школ, 6 технопарков, 6 детских садов, 4 торгово-развлекательных центра, 2 торгово-офисных здания, 1 промышленный комплекс и 1 многофункциональный центр. Площадь объектов составит 1,12 миллиона квадратных метров, на порядка 570 тысяч квадратных метров из которых будут построены офисы, торговые центры и объекты общепита, на 376 тысяч квадратных метров – промышленные объекты и промтехнопарки, еще на 172 тысяч квадратных метров – соцучреждения.
В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что 5 соглашений, по которым будут возведены 2 торговых центра, школу, детский сад, офисное здание и многофункциональный центр, город заключил в 2022 году.
Уточняется, что их общая площадь превысит 73 тысячи квадратных метров, объем финансирования составит порядка 9 миллиардов рублей.
"Взамен город предоставит застройщикам льготы, которые они смогут использовать после сдачи объектов в эксплуатацию при переоформлении земельных участков для жилых комплексов в разных районах. До тех пор им будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа по плате за изменение вида разрешенного использования участков", – добавил Овчинский.
Ранее Ефимов рассказал, что инвестор построит на западе столицы офисное здание на 1 820 рабочих мест.
Возводить объект будут в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Ефимов рассказал, что соглашение по городской программе подписали с компанией "Рублево-Архангельское". Объект должны ввести в эксплуатацию весной 2025 года.
Инвестор вложит в строительство 4,3 миллиарда рублей. За реализацию проекта он получит льготы по плате за изменение вида разрешенного использования пяти земельных участков в микрорайоне Рублево-Архангельское, на которых построят жилые дома.
Москва выделила 8 земельных участков для строительства школ и детских садов – Ефимов
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