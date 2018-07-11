Банк России отозвал лицензию у самарского "Газбанка"

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Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление профессиональной деятельности у самарского "Газбанка". Такое решение было принято из-за того, что банк не выполнял требования законодательства и нормативных актов Центробанка. Об этом говорится в сообщении регулятора, передает РИА Новости.

Как отмечается, руководство "Газбанка" скрывало реальное финансовое положение и уклонялось от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке рисков.

По величине активов, "Газбанк" занимал 134 место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации "Банк Воронеж". Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 июня "Воронеж" занимал 211 место в банковской системе.