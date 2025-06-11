Столичная компания выпустила более 4 тыс установок для атомной отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский производитель радиационного оборудования НПП "Доза" выпустил свыше 4,3 тысячи высокотехнологичных установок УДА-1АБ и УМФ-200 для контроля радиационной безопасности на ключевых объектах атомной отрасли. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

По словам главы ведомства Анатолия Гарбузова, таких показателей удалось достичь благодаря отлаженному серийному производству и высокому спросу на высокотехнологичную продукцию. Компания обеспечивает оборудованием атомную энергетику, медучреждения и исследовательские центры. Внедрять новые технологии позволяют производственная инфраструктура и городские программы поддержки, подчеркнул он.

Разработка для изменения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ зарекомендовала себя как незаменимое оборудование на основных объектах атомной энергетики не только в России, но и за границей, отметил гендиректор НПП "Доза" Алексей Нурлыбаев.

Альфа-бета радиометр для определения малых активностей УМФ-2000 активно используется на промпредприятиях, в лабораториях радиационного контроля, а также при работе с радиоактивными материалами, добавил он.

Участники столичной программы тестирования инноваций заключили контракты на 4,3 миллиарда рублей, рассказала ранее заммэра Наталья Сергунина. Она напомнила, что с 2020 года в рамках программы было проведено тестирование более чем 660 продуктов из различных отраслей – от туризма до транспорта. За время работы в ней поучаствовали 489 компаний.