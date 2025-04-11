Россия передала Таджикистану 270 тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи

Фото: 123RF/taden

Россия направила Таджикистану 270 тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Душанбе.

Данная продукция была передана Минобрнауки Таджикистана в рамках программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН. Советник-посланник российского посольства в Душанбе Вера Хуторская назвала данную процедуру хорошей традицией, благодаря которой сельские школы получают качественные продукты питания.

"Мы рады отметить, что реализация программы получается эффективной, стабильной – мы достигаем хороших результатов", – добавила Хуторская.

В рамках этой программы горячее питание на постоянной основе получают примерно 450 тысяч учеников 1–4-х классов 2 000 образовательных учреждений в 53 районах и городах Таджикистана. При этом Россия продолжит направлять гумпомощь республике в течение еще 4 лет.

Ранее Владимир Путин во время переговоров со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил о готовности в ближайшее время увеличить квоту для таджикских студентов в вузах РФ.

Президент РФ, говоря о гуманитарном сотрудничестве Москвы и Душанбе, рассказал о филиалах российских вузов, которые работают в Таджикистане. Там, по его словам, для таджикских студентов выделена самая большая квота для обучения в РФ – тысяча человек.

