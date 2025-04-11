ЦБ РФ назвал мифом запрет на снятие больше 50 тыс руб в сутки в банкоматах с 1 сентября

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Запрет на снятие свыше 50 тысяч рублей в сутки в банкоматах, который якобы вводится с 1 сентября в России, является очередным мифом. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦБ РФ.

Регулятор напомнил, что в РФ принят закон, который с 1 сентября обязывает банки проводить некоторые мероприятия при выдаче наличности через банкоматы. Сначала финансовая организация проверит, не находится ли человек под влиянием мошенников.

"При проверке банк будет руководствоваться специальным перечнем признаков таких операций", – говорится в сообщении.

При выявлении признаков нахождения человека под влиянием мошенников банк должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки, а также моментально уведомить клиента о причинах ограничений.

По мнению регулятора, за двое суток человек может остыть и отказаться от снятия наличных средств и передачи их мошенникам. При этом если сведения о человеке попали в базу данных ЦБ РФ о мошеннических операциях, то банки начнут ограничивать выдачу наличных через банкоматы на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц.

"Эта мера направлена на противодействие злоумышленникам по выводу и обналичиванию похищенных денег", – заключили в ЦБ.

Ранее в ряде финансовых организаций решили ограничить внесение денег на виртуальные карты, выпущенные менее двух дней назад. Речь идет о таких картах, которые создаются в приложении банка либо в отдельной специальной утилите и хранятся на мобильном устройстве. Такую меру уже поддержали в ВТБ, ПСБ и ряде других банков.

