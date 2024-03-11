ФАС признала "Марс" и "Нестле" коллективно доминирующими на рынке кормов для кошек и собак

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компании "Марс" и "Нестле" коллективно доминирующими на рынке кормов для кошек и собак. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Служба организовала проверку после жалоб россиян на высокие цены на продукцию компаний. В результате анализа выяснилось, что "Марс" и "Нестле" являются лидерами по производству кормов для кошек и собак в РФ.

"В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объема реализации кормов для кошек и собак. Это дает основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке", – говорится в сообщении.

В связи с произошедшим компании сообщили ФАС о готовности взять на себя обязательства по предоставлению торговым сетям-партнерам промскидки до 30% на определенный ассортимент кормов для животных. "Нестле" пообещала снизить цены на корма бренда "Дарлинг".

Ранее ФАС возбудила дело против Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе. Это произошло из-за того, что банк разместил рекламу о привлекательной для потребителя процентной ставке по вкладу, однако сделал текст о подробных условиях трудночитаемыми.

