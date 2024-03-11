Прием заявок на продажу заблокированных иностранных активов состоится с 25 марта по 8 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Инвестиционная палата объявила параметры сделки по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа С. Об этом сообщается на сайте палаты.

Прием заявок будет проводиться с 25 марта по 8 мая 2024 года. Инвесторы смогут предъявить к выкупу более 3,5 тысячи биржевых инструментов. Их список опубликован на сайте палаты.

Сделка будет состоять из четырех этапов. Физлица смогут предъявить к выкупу иностранные бумаги общей начальной стоимостью не более 100 тысяч рублей.

На сайте Минфина РФ сообщается, что расчеты по сделкам должны завершиться до 1 сентября 2024 года.

СМИ ранее сообщали, что десять иностранных юристов признали соответствующей международному праву вероятную конфискацию российских активов, замороженных на Западе. Они высказали мнение, что замороженные активы РФ необходимо передать международным структурам, которые позже отдали бы их Украине.



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