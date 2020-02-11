ЦБ и Минфин подготовили продажу акций Сбербанка правительству

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Центробанк собирается продать принадлежащий ему пакет Сбербанка правительству России за счет средств Фонда национального благосостояния. Законопроект подготовлен ЦБ совместно с Минфином и уже направлен в правительство, сообщает ИА "НСН".

Предполагается, что документ снимет конфликт интересов: у ЦБ сейчас совмещаются роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций публичного акционерного общества исключит подобные вопросы.

Кроме того, инвестиции Фонда национального благосостояния в акции Сбербанка напрямую отвечают задачам управления ФНБ. Эти ценные бумаги обеспечивают сохранность средств и гарантируют стабильный доход.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что смена контролирующего акционера Сбербанка не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан, передает РБК. В декабре 2019 года он отмечал, что правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, поскольку финансовый регулятор не должен быть участником тех организаций, за которыми надзирает.

В январе глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что покинет пост, если главный вектор развития кредитной организации изменится. В то же время он выразил уверенность, что, когда основной акционер сменится, стратегия останется той же.

Сейчас регулятору принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Стоимость всего пакета может составить до 2,8 триллиона рублей.