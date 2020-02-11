Голодец подтвердила утверждение своей кандидатуры в правление Сбербанка

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Бывшая вице-премьер Ольга Голодец подтвердила, что ее кандидатуру утвердили на пост заместителя председателя правления Сбербанка, передает ТАСС.

Глава банка Герман Греф отметил, что назначение должно пройти согласование в ЦБ РФ, поэтому оно может произойти после этого. По его словам, в банке решили создать медицинскую платформу, которую будет курировать Голодец. Она также сфокусируется на усилении роли Сбербанка как одного из ключевых драйверов диджитализации в стране, пояснил Греф.

Греф добавил, что пока нет решения по кандидатам от правительства в набсовет Сбербанка. Однако он уточнил, что время еще есть.

Ольга Голодец родилась в 1962 году в Москве. Окончила экономический факультет МГУ имени Ломоносова. Кандидат экономических наук.

В 2010–2012 годах – заммэра столицы по вопросам образования и здравоохранения. С 2012 по 2020 год Голодец работала в правительстве России.

В должности вице-премьера в разные периоды она занималась вопросами социального развития, образования, культуры, спорта и туризма. Общая сумма ее декларированного дохода за 2018 год составила около 15,7 миллиона рублей.