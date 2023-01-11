Казахстан поставит первые 20 тысяч тонн нефти в Германию в январе

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Казахстан собирается поставить в Германию первые 20 тысяч тонн нефти уже в январе. Об этом сообщает министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Сейчас первая партия 20 тысяч тонн, предполагается до 1,5 миллионов тонн пока", – приводит его слова ТАСС.

Акчулаков уточнил, что Казахстан может поставлять и запрошенные в Германии 6 миллионов тонн в год. При этом он заметил, что потребность Германии в нефти выше.

Ранее сообщалось, что страны G7 планируют установить разные предельные цены на российские нефтепродукты. По словам представителя международного клуба, будут установлены два предельных уровня: для нефтепродуктов, которые торгуются с премией к сырой нефти, и для тех, что продаются со скидкой.

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