Индия может ограничить закупки российской нефти при изменении условий – СМИ

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Индия может ограничить закупки нефти в России при определенных условиях. Об этом сообщает газета Telegraph India.

По информации источников издания, Индия продолжает следить за возможными санкциями, которые может дополнительно ввести ЕС в отношении российской нефти, так как на данный момент баррель стоит 53–56 долларов.

"Однако правительство взвешивает варианты, если цена превысит 60 долларов за баррель – тогда закупки будут ограничены", – отмечается издание.

С 5 декабря начал действовать потолок цен на российскую нефть, он составляет 60 долларов за баррель. Предельную стоимость ввели страны Евросоюза, "Большой семерки" и Австралия. В документе сказано, что соответствующие ограничения распространяются на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород.

Ранее сообщалось, что страны G7 планируют установить разные предельные цены на российские нефтепродукты. В феврале 2023 года возможно будет установлено два предельных уровня: для нефтепродуктов, торгуемых с премией к сырой нефти, и тех, что продаются со скидкой.

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