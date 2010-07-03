Собянин подписал постановление о повышении детских пособий

15:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Во вторник, 10 декабря, президиум правительства Москвы принял постановление "Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год", которое увеличивает выплаты семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, горожанам старшего поколения на 5,6 процента.
Как уточняется, в будущем году минимальный размер пенсии с учетом городской доплаты составит 19,5 тысячи рублей.
Кроме того, с 1 января 2020 года появится ежемесячная выплата "детям войны" – москвичам, которые родились в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, ранее не имевшим права на меры соцподдержки. Размер выплаты составит 1 тысячу 584 рубля.
Ожидается, что новую выплату будут получать более 80 тысяч горожан. В общей сложности социальные выплаты из городского бюджета получат 3,1 миллиона москвичей.
Ранее сообщалось, что указом президента РФ с 1 января 2020 года отменят выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком. Субсидия ежемесячно выплачивается тем, кто фактически находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Согласно президентскому указу, те, кому она была назначена ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты, новые назначены не будут.
Уточняется, что с 1 января 2020 года выплаты на ребенка в среднем по 10–11 тысяч рублей будут распространены на семьи со средним доходом в размере двух прожиточных минимумов. Оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Вместе с тем утратившим силу признается указ президента от 30 мая 1994 года № 1110, который определял круг категорий граждан, которые могли претендовать на выплаты. Норма действовала для матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком) в декретном отпуске. Кроме того, доплата распространялась на женщин-военнослужащих.
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