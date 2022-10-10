Компания DHL не возобновит экспресс-доставку по России

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Логистическая компания DHL Express не будет возобновлять экспресс-доставку по России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя организации.

В компании отреагировали на фотографии плакатов о возвращении с 11 октября экспресс-доставки по России, которые появились на Тверской улице в Москве, где ранее располагалось подразделение DHL.

"Данное офисное помещение по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 25, строение 1, не имеет более отношения к DHL Express. Это офис сторонней компании. DHL Express продолжает осуществлять доставку документов и грузов из России за границу", – уточнили в организации.

Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекратила доставку отправлений внутри России в связи с техническими сложностями в информационных системах и инфраструктуре.

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