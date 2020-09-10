Курс доллара на Мосбирже вырос до 75,36 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,05%, до 75,36 рубля. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время, согласно данным торговой площадки на 10:00, наметилась тенденция к росту и у европейской валюты – стоимость евро увеличилась на 0,13%, до 89,0725 рубля.

В дальнейшем рост продолжился и уже составил 0,14% и 0,24% соответственно.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин ранее рассказал, что лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк. Специалист назвал эту валюту одной из основных в числе защитных.

