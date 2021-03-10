Экспорт продуктов из России в 2020 году впервые превысил импорт

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Россия впервые в новой истории экспортировала продукции АПК больше, чем импортировала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минсельхоза Оксану Лут.
"У нас в 2013 году импорт составлял 43 миллиарда долларов, по прошлому году мы импортировали продукции АПК на 29,8 миллиарда долларов. Соответственно, у нас 2020 год – это первый год с положительным внешнеторговым сальдо, когда экспорт продукции АПК превысил импорт продукции АПК. Это впервые за новую историю", – сказала Лут.
По данным "Агроэкспорта", поставки сельхозпродукции из России за рубеж в прошлом году составили 30,658 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году. Тогда страна экспортировала 78,5 миллиона тонн продукции на 25,8 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с 2019 годом. В результате он составил 161,3 миллиарда долларов.
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