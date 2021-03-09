В России установили рекорд по поставкам продовольствия за рубеж

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Согласно статистике федерального центра "Агроэкспорт" Минсельхоза, Россия в прошлом году экспортировала 79,4 миллиона тонн сельхозпродукции на общую сумму 30,7 миллиарда долларов, пишет РБК.

Уточняется, что в новейшей истории эти показатели стали рекордными. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году. Тогда страна экспортировала 78,5 миллиона тонн продукции на 25,8 миллиарда долларов.

По данным "Агроэкспорта", в 2020 году российские продукты экспортировались в 150 стран. 13% всех поставок осуществлялись в Китай. Также известно, что 33% всех поставок продовольствия и сельхозпродукции приходилось на зерно.

Ранее сообщалось, что объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с 2019 годом. В результате он составил 161,3 миллиарда долларов.