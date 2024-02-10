Дальневосточная ипотека для бойцов СВО увеличит на 50% объем кредитования в Приморье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объем кредитования в Приморье будет увеличен на 50% в рамках программы "Дальневосточная ипотека", участниками которой смогут стать бойцы спецоперации РФ на Украине. Об этом рассказал глава края Олег Кожемяко.

"Президент (Владимир Путин. – Прим. ред.) уже принял решение связанное с тем, чтобы предоставлять льготную ипотеку участникам СВО. Это добавит еще 50% к тому объему, который регистрируется по ипотечному кредитованию", – передает ТАСС его слова.

Губернатор также обратил внимание, что на территории Приморского края бюджетники могут оформить ипотеку на льготных условиях. Кожемяко подчеркнул, что эту программу планируется расширить, чтобы она распространялась и на молодые семьи.

В ноябре прошлого года российский кабмин расширил действие льготной программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону. Сама программа стала называться "Дальневосточная и арктическая ипотека".

Участником льготной программы могут стать в том числе учителя и врачи, которые осуществляли деятельность в Арктической зоне, а также молодые пары не старше 35 лет и одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет включительно.



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