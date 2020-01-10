Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

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Продажи одежды, обуви и аксессуаров в России в минувшем году сократились впервые с 2015 года. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные участников рынка.

По оценкам аналитиков, оборот рынка снизился на 3–4%, до 2,2 триллиона рублей. При этом существенного улучшения ситуации в 2020 году эксперты не ожидают.

В материале указывается, что отрицательная динамика связана с падением потребительского спроса, повышением НДС, инфляцией и ростом долговой нагрузки россиян. В связи с этим покупатели стремятся к разумному потреблению и длительному использованию товаров.

"Средства, которые люди могут потратить на категории "одежда" и "обувь", продолжают сокращаться. А одежда и обувь продолжают оставаться главной статьей экономии в российских семьях, опережая даже развлечения вне дома", – считает гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс.

Часть аналитиков винят в падении рынка аномально теплую осень и начало зимы, что сказалось на продажах зимней одежды.

Ранее сообщалось, что через интернет россияне чаще всего покупают бытовую технику и электронику. Далее в списке – одежда, обувь и аксессуары. Также в рейтинг самых продаваемых интернет-товаров вошли парфюмерия и косметика, продукты питания, товары для ремонта и дома, автозапчасти, книги и лекарства.

