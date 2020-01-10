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Общество

08:18

В России появились два новых долларовых миллиардера

экономика общество

Фото: depositphotos/pressmaster

Два новых долларовых миллиардера появились в России. Ими стали основатели компании Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов. Об этом сообщает Forbes.

В материале отмечается, что основанную россиянами компанию покупает американский венчурный фонд Insight Partners. Сумма сделки составляет около пяти миллиардов долларов. Тимашев и Баронов покинут совет директоров, однако состояние каждого из бизнесменов превысит миллиард долларов. Ожидается, что покупка компании завершится к марту текущего года.

Компания Veeam Software занимается созданием продуктов для резервного копирования данных, а также их защиты.

Ранее сообщалось, что десять самых успешных бизнесменов России значительно увеличили свои состояния за минувшее десятилетие. По подсчетам аналитиков, речь идет о 111 миллиардах долларов суммарно.

Наибольший рост дохода зафиксировали у председателя правления "Новатэк" Леонида Михельсона. В тройку наиболее разбогатевших предпринимателей также вошли член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко и президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин.

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