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Инфляция в России в 2017 году составила 2,5 процента, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что в декабре рост потребительских цен ускорился с 0,2 процента до 0,4 процента.

Ранее Банк России решил не повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией в 2018 году. В ЦБ отметили, что инфляцию в этом году замедлят хорошим урожаем и устойчивым курсом рубля.

15 декабря Банк России понизил ключевую ставку с 8,25 процента до 7,75 процента годовых. Мегарегулятор также не исключил возможного снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.