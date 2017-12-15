ЦБ понизил ключевую ставку

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 8,25 процента до 7,75 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Инфляция находится на уровне 2,5 процента и будет постепенно приближаться к четырем процентам к концу 2018 года. Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года. С учетом этого Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов", – отмечается в сообщении.

При принятии решения регулятор оценил инфляционную динамику и риски, денежные условия и экономическую активность в стране. При этом сказано, что Банк России будет постепенно переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.

Регулятор также не исключил возможного снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.