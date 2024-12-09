"Известия": салат "Селедка под шубой" на четверых обойдется в 263 рубля

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Стоимость салата "Селедка под шубой" на четверых достигла 263 рублей в 2024 году. Цена выросла на 13% за год, сообщает газета "Известия".

Для приготовления килограмма салата потребуется чуть больше 1 600 рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Так, стоимость картофеля выросла на 65%, а лука – на 26%. Свекла подорожала на 23%.

В то же время на четыре порции "Оливье" потребуется 529 рублей, что на 9% больше, чем в 2023 году. Цена базового набора ингредиентов для приготовления этого салата в крупных торговых сетях за год увеличилась на 2,35%, достигнув 356 рублей, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

По его словам, эта сумма значительно ниже среднего значения. При расчетах учитывались цены на самые доступные продукты питания.

"Ретейлерам удалось сохранить базовую стоимость главного новогоднего салата на уровне значительно ниже продовольственной инфляции", – добавил Караваев.

Согласно информации АКОРТ, стоимость картофеля в магазинах почти на 18% ниже среднего уровня по стране. Аналогичные данные наблюдаются и в отношении других продуктов: цены на морковь в торговых точках ниже на 37,5%, на свеклу – почти на 15%, на куриные яйца – на 14%, а на сельдь – на 10%.

Это стало возможным благодаря инвестициям в уменьшение наценки на социально значимые овощи, а также за счет развития собственных торговых марок в категориях колбасных изделий и консервированных овощей.

Однако стоимость картофеля выросла из-за прошлогоднего урожая, который был рекордным и привел к снижению цен. Из-за удорожания кредитов, горюче-смазочных материалов, логистики, рабочей силы и других факторов, цены на картофель фактически сравнялись с его себестоимостью. Об этом сообщил заместитель председателя ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Цены на этот овощ находились на низких отметках с сентября прошлого года до середины мая этого. От такого положения выиграл покупатель, имеющий возможность приобретать картофель по низкой цене, но не производитель", – уточнил эксперт.

В 2024 году фермеры уже начали сокращать посевы этой культуры. Но дальнейшее изменение цен будет зависеть от соотношения спроса и предложения, а также от ситуации в розничной торговле, которая часто закупает продукцию за рубежом, объясняя это лучшим внешним видом импортных товаров.

Стоимость салатов растет чуть быстрее, чем продуктовая инфляция. По оценкам специалистов, она составляет более 9% в годовом исчислении. Однако продуктовая инфляция – это среднее значение для отдельных продуктов, которые не всегда входят в состав салатов. Поэтому цифры могут быть выше среднего уровня.

В крупных торговых сетях существует возможность контролировать стоимость ингредиентов, поддерживая ее на уровне ниже среднего по стране. Для этого компании могут договариваться о специальных условиях с поставщиками или устанавливать ограничения на свою прибыль, подытожили эксперты.

По данным Росстата, самым дорогим салатом на Новый год стал "Оливье". Отмечалось, что его стоимость на четырех человек составила 553 рубля. Цена четырех порций за год увеличилась на 8,5%. Чтобы их приготовить, понадобится 400 граммов вареной колбасы, столько же маринованных огурцов и картофеля, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза и моркови, четыре яйца, а также 100 граммов репчатого лука.

Второе место заняла "Мимоза" с ценой в 277 рублей. Этот показатель за год вырос на 10,5%. Состав этого блюда включает в себя 350 граммов картофеля, по 250 граммов рыбных консервов и моркови, пять яиц и по 150 граммов лука и майонеза.