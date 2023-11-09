В России зафиксировали дефицит сырья для производства коньяка

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В России зафиксировали дефицит дистиллята для производства коньяка. Соответствующее письмо на имя замминистра финансов Александра Сазанова направил Росалкогольтабакконтроль, сообщает газета "Известия".

По данным ведомства, более 70% коньяка на полках магазинов в РФ привезли из других стран. Причину этого видят в усложненной процедуре импорта дистиллята из Грузии.

В Союзконьяке обратили внимание, что жесткий контроль за импортом привел к появлению на российском рынке грузинского сырья под видом продукции из Армении и Казахстана. Организация ранее также обращалась в Минфин с просьбой упростить процедуру.

Инициативу Союзконьяка поддержали в Росалкогольтабакконтроле. Там считают, что проверять сырье из Грузии следует по принципу для стран, которые не входят в Евразийский экономический союз.

"Доставка коньячного дистиллята, минуя посреднические логистические и финансовые затраты через транзитные государства (такие как Армения), напрямую от производителя из Грузии, экономически выгоднее для получателя", – следует из письма ведомства.

При этом в Минфине газете сообщили, что вопрос уже прорабатывается на уровне правительства.

До этого хирург Александр Умнов сообщил, что содержащийся в алкогольных напитках этанол пагубно влияет на ткани человеческого головного мозга. Он проникает во все клетки организма, нарушает работу нейромедиаторов, что приводит к проблемам со связью между отделами мозга. Употребление спиртосодержащих напитков также может привести к образованию тромбов и инсульту.

