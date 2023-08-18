Производитель виски Jameson покинет российский рынок

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Французский концерн Pernod Ricard, занимающийся производством алкогольной продукции и владеющий такими брендами, как Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и Ararat, планирует закрыть представительство в России. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Экс-глава Ереванского коньячного завода (ЕКЗ) Игнатий Аракелян был назначен руководителем российского представительства компании. До этого завод входил в состав концерна. Отмечается, что Аракелян заменил ушедшего в другой регион главу завода Лорана Пийе.

Компания намеревается прекратить вести деятельность на территории РФ, однако ее продукция продолжит продаваться на рынке, так как ее можно поставлять по параллельному импорту, добавляет издание.

По словам экспертов, в связи с происходящим бренды, выпускающие алкогольную продукцию в РФ, могут лишиться централизованной дистрибуции, то есть существуют риски поддержания офисов в стране.

При этом, как отмечает издание, коньяк бренда Ararat продолжат поставлять в Россию, его может сбывать компания Luding Group. Возможная продажа ЕКЗ пока не достигла соглашения.

Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявлял, что ЕКЗ может прекратить поставлять продукцию в РФ. Это решение может создать некоторые проблемы, которые повлияют на закупку винограда для производства, отметил он.

Позже источник предприятия сообщил, что завод продолжает поставки в РФ и исправно выполняет обязательства перед всеми партнерами. Один из участников алкогольного рынка РФ добавил, что никакой информации от армянских партнеров о планах прекратить сотрудничество не поступало.



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