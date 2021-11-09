Россиян предупредили о возможном закрытии магазинов одежды в будущем

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Основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов считает, что тренд на осознанное потребление приведет к закрытию к 2035 году 20% магазинов одежды в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в пандемию онлайн-продажи выросли в два раза, притом что до 40% магазинов закрылись из-за их неготовности к переходу в e-commerce.
"С их закрытием мир потребителя не изменился, что говорит о том, что людям не нужно такое большое количество магазинов и такой объем вещей. По оценкам ассоциации WearNet, на этом фоне к 2035 году в России закроются еще 20% ретейлеров", – сказал эксперт.
Баженов отметил, что переход на осознанное потребление начинает набирать обороты в сфере моды. По его словам, потребители начинают интересоваться покупкой экологичной, доступной для переработки и долговечной одежды.
Эксперт считает, что бренды, способные общаться напрямую со своими потребителями, будут трансформировать свою политику в удержание аудитории, а их точки продаж будут расположены только в интересных для аудитории местах.
Ранее Алексей Баженов заявил, что в следующем году стоимость одежды в России может вырасти на 20–40%. По словам эксперта, это связано с энергетическим кризисом в Китае. В то же время он отметил, что если это произойдет, то подорожание будет недолгим.
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