Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро упал до 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Уточняется, что подобное снижение зафиксировано впервые с 26 октября.

Курс евро расчетами на 10 ноября терял 1,97 рубля, опустившись до уровня 90,04 рубля. Что касается курса доллара, то он падал на 1,53 рубля, до 75,88 рубля.

Ранее в течение дня курс американской валюты опустился ниже 76 рублей впервые с 22 сентября. По данным на 15:57 мск, доллар падал на 1,44 рубля – до 75,97 рубля.

Также на фоне новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разрабатывают компании Pfizer и BioNTech, увеличилась стоимость нефти. Цена январских фьючерсов на Brent повысилась на 10,11% и составила 43,44 доллара за баррель.

