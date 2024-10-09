Вице-премьер Новак заявил, что правительство не обсуждает запрет экспорта дизеля из России

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Правительство России не обсуждает возможность запрета экспорта дизельного топлива. При этом есть предложения по ограничению "серого" экспорта в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что экспорт дизеля непроизводителям разрешен, однако для них существует пошлина в размере 50 тысяч рублей за тонну.

"Никаких дополнительных решений делать не нужно", – цитирует Новака ТАСС.

Кроме того, по словам вице-премьера, кабмин не прогнозирует проблем с предложением зимнего дизеля в России, поскольку объемов его производства достаточно. Текущий рост стоимости на зимнее топливо в опте является временным, указал он.

"Министерство энергетики докладывало вчера на штабе, что объемов достаточно и неудовлетворенного спроса нет. Если есть минимальный, то это некритично. Баланс спроса и предложения есть", – добавил политик.

В августе российское правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца текущего года. Ограничение будет действовать до 31 декабря. Запрет не коснулся поставок по международным межправительственным соглашениям, включая страны ЕАЭС, топлива, вывозимого гражданами для личного пользования, а также бензина, вывозимого для оказания международной гумпомощи.

