09 октября, 17:51 (обновлено 09.10.2023 20:44)Экономика
Курс доллара в ходе торгов упал ниже 99 рублей
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Стоимость доллара в ходе торгов на Московской бирже опустилась ниже 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.
В 17:50 по московскому времени американская валюта, подешевев на 43 копейки, торговалась на бирже по 99,98 рубля. К 18:25 доллар снизился до 99,18 рубля, а минутами ранее курс опускался до 98,84 рубля.
Юань между тем снизился в цене на 4 копейки и оценивался в 13,67 рубля, евро можно было приобрести по 105,39 рубля (-38 копеек).
До этого доллар торговался на Мосбирже более чем по 102 рубля. Цена стала рекордной для американской валюты с 23 марта 2022 года. Максимальная стоимость доллара составляла 102,35 рубля.
Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже