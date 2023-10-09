Курс доллара в ходе торгов упал ниже 99 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стоимость доллара в ходе торгов на Московской бирже опустилась ниже 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В 17:50 по московскому времени американская валюта, подешевев на 43 копейки, торговалась на бирже по 99,98 рубля. К 18:25 доллар снизился до 99,18 рубля, а минутами ранее курс опускался до 98,84 рубля.

Юань между тем снизился в цене на 4 копейки и оценивался в 13,67 рубля, евро можно было приобрести по 105,39 рубля (-38 копеек).

До этого доллар торговался на Мосбирже более чем по 102 рубля. Цена стала рекордной для американской валюты с 23 марта 2022 года. Максимальная стоимость доллара составляла 102,35 рубля.



Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже