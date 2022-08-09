Россельхознадзор с 15 августа запрещает ввоз растительной продукции ряда регионов Молдавии

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко
Россельхознадзор принял решение о запрете с 15 августа ввоза растительной продукции из ряда районов Молдавии в связи с многочисленными нарушениями карантинных норм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника руководителя ведомства Юлию Мелано.
"Причиной запрета явились неоднократные выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России, о чем молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована службой", – сказала она.
Мелано пояснила, что ограничения распространяется на 31 район Молдавии, а также на Гагаузскую автономию, Кишинев и Бельцы. Она напомнила, что Россельхознадзор 5 марта отменил ограничения на ввоз в РФ подкарантинной продукции из Молдавии. Ранее ведомство допускало ввоз продукции только из чистых в санитарном отношении зон и предприятий.
"С 15 августа Россельхознадзор вынужден вернуться к работе в этом формате", – отметила Мелано.
Ранее специалисты Россельхознадзора предотвратили воз в Московский регион партии черешни из Молдавии, в которой содержалась восточная фруктовая муха. По информации Россельхознадзора, партия с дефектом была выявлена 5 июля на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО "ЛЦ "Западные ворота".
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