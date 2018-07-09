Розничный товарооборот Москвы с января по май составил почти два трлн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По итогам первых пяти месяцев года торговый оборот столицы увеличился на 5,1% и достиг 1,87 триллиона рублей, сообщает пресс-служба экономического комплекса правительства Москвы.

По словам вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, торговый оборот продовольственных товаров увеличился на 5,7%, непродовольственных – на 4,4%.

Она подчеркнула, что развитию столичной розничной торговли, а также сферы услуг хороший импульс дал рост зарплат населения.

Ранее сообщалось, что россияне снова перестали избыточно копить деньги, вернувшись к уровню сбережений 2013–2014 годов. Уходу от сберегательной модели поспособствовало оживление на рынке потребительского кредитования, а также оптимистичные ожидания, позволяющие совершать большие покупки.

Сейчас россияне откладывают около семи процентов дохода. ЦБ ожидает сохранения этой тенденции в среднесрочной перспективе. Эксперты считают, что на желание тратить повлияла экономическая ситуация в стране – стабилизация курса и рост цен на нефть до 70–80 долларов за баррель. Общий объем накоплений россиян в 2017 году достиг рекордных 29,5 триллиона рублей. Сейчас россияне увеличивают свои накопления в связи с ростом реальных зарплат и доходов.