В Госдуме прокомментировали законопроект Минфина о регулировании табачного рынка

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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов оценил законопроект министерства финансов о регулировании табачного рынка. Об этом сообщает RT.

Эксперт отметил, что любое предложение в сфере табачной продукции, если оно идет в пользу здоровья россиян, а не самих производителей, будет расценено положительно.

На сегодняшний день, по словам Леонова, в России в этой сфере существуют достаточно серьезные проблемы, и основной из них является производство табака, потому что никто не знает, что содержится в пачке сигарет.

"Если вы возьмете пачку, то вы нигде не найдете, сколько там содержится смол, вредных веществ и даже никотина… И если этот законопроект будет регламентировать эти вопросы и заставит производителей табака писать состав, это будет большой шаг вперед", – пояснил эксперт.

Кроме того, как подчеркнул парламентарий, в страну ввозится очень большое количество сигарет. При этом товары являются немаркированными, на них не оплачиваются и акцизные сборы.

"Этот вопрос тоже не урегулирован и требует особого внимания. Если данный законопроект будет регулировать данный вопрос, то это очень хорошо", – заключил Леонов.

9 июня министерство финансов внесло в кабмин РФ проект закона о регулировании производства и оборота табачных изделий. Документ предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачных и никотиносодержащих продуктов, а также сырья для их производства.

Согласно инициативе Минфина, участники табачного рынка должны будут также зарегистрировать оборудование для производства продукции или законсервировать его, если оно не используется. Задействованное в незаконном производстве оборудование будет изъято.