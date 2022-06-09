В Госдуме прокомментировали законопроект Минфина о регулировании табачного рынка

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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов оценил законопроект министерства финансов о регулировании табачного рынка. Об этом сообщает RT.
Эксперт отметил, что любое предложение в сфере табачной продукции, если оно идет в пользу здоровья россиян, а не самих производителей, будет расценено положительно.
На сегодняшний день, по словам Леонова, в России в этой сфере существуют достаточно серьезные проблемы, и основной из них является производство табака, потому что никто не знает, что содержится в пачке сигарет.
"Если вы возьмете пачку, то вы нигде не найдете, сколько там содержится смол, вредных веществ и даже никотина… И если этот законопроект будет регламентировать эти вопросы и заставит производителей табака писать состав, это будет большой шаг вперед", – пояснил эксперт.
Кроме того, как подчеркнул парламентарий, в страну ввозится очень большое количество сигарет. При этом товары являются немаркированными, на них не оплачиваются и акцизные сборы.
"Этот вопрос тоже не урегулирован и требует особого внимания. Если данный законопроект будет регулировать данный вопрос, то это очень хорошо", – заключил Леонов.
9 июня министерство финансов внесло в кабмин РФ проект закона о регулировании производства и оборота табачных изделий. Документ предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачных и никотиносодержащих продуктов, а также сырья для их производства.
Согласно инициативе Минфина, участники табачного рынка должны будут также зарегистрировать оборудование для производства продукции или законсервировать его, если оно не используется. Задействованное в незаконном производстве оборудование будет изъято.
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